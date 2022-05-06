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Ümit Özdağ'a destek için gelen partililer Ankara girişinde durduruldu

Özdağ ile Soylu arasında Sessiz İstila filmi siyasi düelloya dönüştü

06 Mayıs 2022 10:28

Göçmen karşıtı eleştirilerine neden olan Sessiz İstila filminin sponsoru olduğunu açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki "Soros çocuğu" gerilimde Özdağ'a destek vermek isteyen partililer Ankara girişinde durduruldu. 

Özdağ saat 11.00'de İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini duyurmuştu. Zafer Partililer eylem öncesi Özdağ destek için İstanbul'dan gelen bir heyet Ankara girişinde durduruldu.

Ne olmuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "Soros çocuğu" ifadesini kullandı. Özdağ ise Twitter'da yaptığı paylaşımda yarın İçişleri Bakanlığı'nın önüne gideceğini söyleyerek, Soylu'ya "Polisin arkasına saklanmadan bekle" dedi.


Özdağ, Soylu'ya seslenerek, "Korkak herif, kapının önüne gel. Televizyona çıkıp benim aileme küfretmek senin haddine mi? Sen cumhuriyet tarihinin en büyük kriminalisin" dedi.


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