“Ulusal yarışmaya tek kadın yönetmen başvurdu; büyük paralar işin içine girdiğinde ne yazık ki hep erkeklere kalıyor”

39. İstanbul Film Festivali’nin 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması biletleri 10 Temmuz itibariyle satışa çıkarıldı. 11 uzun metrajlı ve 12 kısa filmin yer aldığı gösterimler, Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) kurulacak bir açık hava sinemasında gerçekleştirilecek. Film ekiplerinin de katılımıyla gerçekleşecek gösterimlerin ardından yapılacak olan sohbetler Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'na ilişkin detayları İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve kısa film yarışması jürisinde yer alan oyuncu Boran Kuzum, Ekşın'da Muammer Brav'a anlattı.

Açık hava gösterimi karar sürecinden bahseden festival direktörü Ayan, ''2 aydır online gösterim yapıyoruz. Mayısta, haziranda online gösterimler yaptık. Temmuzda dedik ki artık ufaktan açık havaya çıksak iyi olur. 17-28'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde açık hava gösterimi yapacağız. Tabii ki filmleri aynı anda online da göstereceğiz. Niye açık hava gösterimleri diye soruyorsan; birazcık hani normalleşmeye doğru gittiğimizi ümit ediyoruz, ümit etmek istiyoruz aslında. Yani biraz birbirimizi de görelim istedik bir taraftan. Bir de tabii seyirci önünde bu filmlerin gösterilmesi çok önemli. Daha çok beklemek istemiyoruz. Çünkü ulusal filmler nisanda görülecekti, temmuza kadar geldik. Aylardır insanlar da çalışmadı. En azından biraz sektöre de para da girsin istiyoruz tabii ki bu ödüllerle. O yüzden temmuz ayında bunu istedik'' dedi.

Festivalde kısa film yarışmasında ilk defa jüri üyeliği yapacak olan Boran Kuzum ise, ''Ben de genç bir sanatçı olarak sektörde yer edinmenin zorluklarını biliyorum. Bu seçkideki kısa film yönetmenlerinin çoğunun da yapmak istediği şeylerin peşinden gitmek için çok çaba sarf ettiklerini biliyorum. O yüzden aslında bir ağırlık da veriyor ister istemez. Çünkü çoğu bir şansı hak ediyorlar. Ama bizim coğrafyada çok kolay değil bir film yapmak ve gerekli desteği bulmak. O yüzden hepsine bol şans '' diye konuştu.

Kısa filmlerin seçim sürecinden de bahseden Kerem Ayan, ''Kısa film için bir ön seçici kurulumuz var aslında. Ön seçici kurul bu filmleri seçiyor. Bana 200-300 kaç filmdense onun en son 20 küsür tanesi geliyor. Biz onu 10-12 gibi bir sayıya indiriyoruz. Normalde 10'a indiriyoruz ama mesela bu sene o kadar hoşumuza giden filmler vardı ki 12'ye çıkardık. Her tarzda; yani kurmaca da olsun, belgesel de olsun, animasyon da olsun, deneysel de olsun diye uğraşıyoruz'' dedi.

Festivale katılan tek bir kadın yönetmenin olduğunu belirten Ayan, bunun nedenini şöyle açıkladı:

''Niye tek kadın yönetmenimiz var? Çünkü başka kadın yönetmen başvurmadı. Çünkü başka kadın yönetmen filmi yok ortada. O yüzden her seferinde söylediğimiz gibi kadınlara film yaptırın diyoruz. Yapımcılar para verecekler, güvenecekler, onlar yapacaklar, biz de göstereceğiz diye heyecanla bekliyoruz. Belgesellerde çok daha fazla kadın var. Ama çok büyük paralar işin içine girdiğinde ne yazık ki hep erkeklere kalıyor. Ama kadınları da bekliyoruz.''