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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB'ye Haydarpaşa yanıtı: Bakanlığımızın projesini tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz

12 Nisan 2021 08:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılar hakkında yaptığı belgesele "Yapımı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için teşekkür ederiz" yanıtı geldi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Haydarpaşa Garı'nda devam eden arkeolojik kazılarla ilgili bilgi verilirken, "Haydarpaşa Garı’nın arkasındaki bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik Dönem’den Osmanlı’ya kadar çeşitli kültürel katmanlara ait izler ve buluntulara rastlanması büyük heyecan yarattı" denildi.

Bunun ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından videonun paylaşıldığı tweet alıntılanarak "Yapımı Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen, tasarım konseptiyle Türkiye ve dünyada bir ilk olacak Haydarpaşa Arkeopark projesini tanıttığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" yanıtı verildi. 

İBB yanıt verdi

İBB, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verdiği yanıtta ise şöyle dedi: 

"Haydarpaşa Garı ve çevresi İstanbul’un tarihi ve kültürel geçmişi açısından çok kıymetli bir alan. Bölgenin korunması ve geleceğe aktarılması bizim açımızdan çok önemli. Bakanlığa bu tür projelerin şeffaf şekilde tanıtılması adına iletişim desteği vermek bizim için zevktir."

TIKLAYIN - İBB: Haydarpaşa'daki kazılarda Helenistik Dönem'den Osmanlıya kadar çeşitli buluntulara rastlandı
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