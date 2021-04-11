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İBB: Haydarpaşa'daki kazılarda Helenistik Dönem'den Osmanlıya kadar çeşitli buluntulara rastlandı

"İstanbul’un tarihine ışık tutacak kalıntılara ulaşılıyor"

11 Nisan 2021 14:27

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, Haydarpaşa Garı'nda devam eden arkeolojik kazılarla ilgili bilgi verilirken, "Haydarpaşa Garı’nın arkasındaki bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Helenistik Dönem’den Osmanlı’ya kadar çeşitli kültürel katmanlara ait izler ve buluntulara rastlanması büyük heyecan yarattı" denildi.

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarla ilgili belediye tarafından bir video hazırlandı. Kazı süreci ve buluntularla ilgili bilgiler verilen video İBB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 

Haydarpaşa'daki kazılarda çeşitli kültürel katmanlara ait buluntular yer aldığı bildirilirken, "Kadıköy'de Haydarpaşa Garı’nın arkasındaki bölgede gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda İstanbul’un tarihine ışık tutacak kalıntılara ulaşılıyor" denildi. 

 

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