Ukraynalı gazetecinin sorusu Lavrov'u kızdırdı: Bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter

Ukraynalı gazeteci Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a Kırım Tatarları'na ilişkin bir soru sorarak "Kadınları kaçırmaya başladınız, buna ne diyeceksiniz?" diye sordu.

Konuşma tonundan soruya sinirlendii anlaşılan Lavrov "Yalan" yanıtını verdi ve "Bir milletvekili bir kadının kaçırıldığıyla ilgili en ufak bir bilgiye sahip değilim. Ukrayna'da milletvekilleri kayboluyor, Sayın Shevchenko kayboldu, buna bakın önce. Böyle şahsi konulara girecek olursak insanı isyan ettirecek pek çok şey bulabiliriz" dedi.

Gazetecinin kendisine yanıt vermeye çalışması üzerine Lavrov, "Burada basın konferansyı yapıyoruz, söyleşi yapmıyoruz. Sizi televizyona çektiler çok büyük bir kahraman olacaksınız, bu kadarı size yeter" yanıtını verdi.

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