T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ukraynalı askerlerin Rus ordusunu pusuya düşürdüğü anlar böyle kaydedildi

Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı

31 Mart 2022 11:57

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 36 gündür sürerken, Ukraynalıların Rus ordusuna yönelik operasyonları da devam ediyor.

Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Tugayı, kırsalda yakaladığı Rus askeri konvoyunu havan toplarıyla hedef aldı. İsabet alan Rus zırhlılarının yanma görüntüleri insansız hava aracı kamerasına yansıdı.

Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kaynak: İHA

TIKLAYIN - CANLI BLOG | Rusya, Mariupol'de geçici ateşkes ilan etti; Zelenski, 'Kimseye güvenmiyoruz' dedi

Ukrayna rusya pusuukrayna rusya savaşı son durum

Diğer Videolar

İyi Parti'nin İstanbul'da eğitim verdiği sandık görevlisi sayısı 32 bine ulaştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Mobilya ve beyaz eşyada taksit sayısı artırılmalı

Kalp krizi geçirdiğini anlayan doktor acile sürdü

Mansur Yavaş, MasterChef'ten transfer yaptı

EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes’e kaptan pilottan tebrik anonsu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24