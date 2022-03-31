CANLI BLOG | Rusya, Mariupol'de geçici ateşkes ilan etti; Zelenski, 'Kimseye güvenmiyoruz' dedi

T24 Dış Haberler

Rusya, haftalardır bombaladığı ve savaşın en korkunç görüntülerinden bazılarına sahne olan Mariupol kentinde perşembe sabahı sivillerin tahliye edilmesi için ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

Britanya'nın istihbarat servislerinden Hükûmet İletişim Merkezi (GCHQ), Ukrayna'daki bazı Rus askerlerin emirleri uygulamayı reddettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, ''Barış müzakereleri devam ediyor ama bunlar sadece laf. Spesifik bir şey yok'' dedi. Zelenski, ''Kimseye inanmıyoruz. Gerçekler savaş alanında'' diye devam etti.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çevresindekiler tarafından Rusya ordusunun sahadaki performası ve yaptırımların ülkeyi ne kadar etkilediği konusunda yanlış bilgiler verildiğini iddia etti.

Reuters'a konuşan bir üst düzey Ukraynalı yetkili, barış müzakerelerinin 1 Nisan'da devam edeceğini dile getirdi.

31 Mart'ta öne çıkan gelişmeler şöyle...

00.00 Ukrayna Yasak Bölge Yönetimi Devlet Ajansı, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nin kontrolünü ajans yönetimine geri devrettiğini duyurdu.

18.30 Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği Avrupa Birliği’nin (AB) üst düzey yöneticilerine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

15.55 Kremlin, ABD ve Britanya istihbaratının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarının alacakları tepkiden korktukları için Rus lideri Ukrayna'daki savaşla ilgili yanlış yönlendirdikleri iddialarını yalanladı.

Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, ''Bu açıkalama ne dışişleri bakanlıklarının ne de Pentagon'un Kremlin'in içinde ne olduğundan bilgileri olmadığını gösteriyor'' dedi.

12.22 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avustralya parlamentosuna konuştu. Zelenski konuşmasında Avustralya’dan zırhlı araç ve Rusya’ya yaptırımların sertleştirilmesi talebinde bulundu.

11.39 Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereschuk, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Mariupol'de ateşkes ilan etmesi üzerine Kiev'in sivillerin tahliyesi için 45 otobüs göndereceğini açıkladı.

07.02 Rusya, haftalardır bombaladığı ve savaşın en korkunç görüntülerinden bazılarına sahne olan Mariupol kentinde perşembe sabahı sivillerin tahliye edilmesi için ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

06.00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rus askerlerinin Ukrayna'nın kuzeyindeki askeri varlığını azaltmasıyla ilgili olarak, ''Bunun bir çekilme değil; savunmanın sonucu olduğunu biliyoruz'' dedi ve Rus askerlerinin Donbas'ta yeni saldırılar için toplanmaya başladığını ifade etti.

Ukrayna lideri, ''Barış müzakereleri devam ediyor ama bunlar sadece laf. Spesifik bir şey yok'' dedi. Zelenski, ''Kimseye inanmıyoruz. Gerçekler savaş alanında'' diye devam etti.

05.52 Britanya'nın istihbarat servislerinden Hükûmet İletişim Merkezi (GCHQ), Ukrayna'da Rus askerlerin kendi ekipmanlarını sabote ettiğini ve yanlışlıkla kendi uçaklarından birini düşürdüğünü belirtti. GCHQ, yeni istihbarata göre Rus askerler arasında moralin düşük olduğunu ve emirleri uygulamayı reddettiklerini aktardı.

00.10 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, son 24 saatte Rusya’nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev’in kuzeyindeki güçlerinin yüzde 20’sini başka bölgelere kaydırmak üzere çektiğini açıkladı.