Zelenski, Avustralya parlamentosuna konuştu: Zırhlı araç ve Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılmasını talep etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avustralya parlamentosuna konuştu. Zelenski konuşmasında Avustralya’dan zırhlı araç ve Rusya’ya yaptırımların sertleştirilmesi talebinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın başlattığı savaşın 35’inci gününde ülkelerin parlamentolarına hitap ettiği konuşmalarda son olarak Avustralya’ya bağlandı.

Zelenski, Rusya’nın başlattığı savaşta, uzakta olan Avustralya dahil olmak üzere, hiçbir ülkenin nükleer çatışma tehdidinden korunmadığını söyledi.

Zelenski, Avustralyalı milletvekillerine seslendiği konuşmada 2014 yılında Ukrayna üzerinde düşen Malezya havayolları uçağını hatırlattı. Uluslararası incelemeler, uçağın düşmesinde Rusya bağlantılı güçler olduğunu belirtmişti. Düşen uçakta 37 Avustralyalı da bulunuyordu.

Zelenski, dünyanın 2014'te Kırım'i işgal eden Rusya'ya karşı harekete geçmesi durumunda bugün Moskova'nın Ukrayna'ya saldırmayacağının altını çizdi.

Avustralya’ya 90 milyon dolar askeri destek ve 50 milyon dolar insani yardım için teşekkür eden Zelenski, daha fazla zırhlı araç ve Rusya’ya yönelik yaptırımların artırılmasını talep etti.