T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ukrayna'nın Çernihiv kentine Ruslara ait roket düştü

06 Mart 2022 16:06

Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki bir köye Rus askerlerinin fırlattığı roket düştü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları Kiev'e yakın noktalar olan Çernihiv ve Irpin’de devam ediyor. Ukrayna'nın Çernihiv kentindeki Desnyanka köyüne sabah saatlerinde roket düştüğü ve roketin Rus askerlerine ait olduğu öğrenildi. Köye düşen Rus roketinin ardından köydeki sivillerin bölgeyi terk ettiği ve daha güvenli bölgelere gittiği belirtilirken, civar köylere de Rus askerlerine ait roketlerin düştüğü aktarıldı. (İHA)

UkraynaroketÇernihivdüştü

Diğer Videolar

Trafikte makas attılar, kendilerini uyaran sürücünün aracına saldırdılar

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen: 12 Eylül’de bile çıkarılmadığımız Avrupa Konseyi’nden şimdi çıkarılabiliriz

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Nisan 2022

Rizeli çay üreticisi: Erdoğan bizim Erdoğan’ımızdır, Karadenizlidir ama bize çok gıcık; başımıza büyük düşmandır

CHP'li Özel: Gezi’yi, Z kuşağını anlamayan birini 13’üncü Cumhurbaşkanı seçmeyecekler

Eskişehir'deki Gezi Davası protestosunda polisle eylemciler arasında arbede

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24