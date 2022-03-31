Ukrayna’da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti

Ukrayna’da yollara döşenen mayınlar büyük tehlike saçarken bazı araçların sürücüleri araçlarıyla mayınların üzerinden geçmek zorunda kaldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya devam eden saldırılarında Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yöntemlere başvuruyor. Karadeniz başta olmak üzere yollar ve araziler mayınlarla döşenirken bugün başkent Kiev’e bağlı Borodyanka kentinde Rus ordusunun kente girişini önlemek için Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşendi.

Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi. Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haberin gelmediği mayınlı yollardan siviller geçmeye devam ediyor.

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