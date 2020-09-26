T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ukrayna'da askeri uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko uçağın düşme anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı

26 Eylül 2020 15:21

Ukrayna’da dün akşam saatlerinde düşen AN-26 tipi askeri nakliye uçağının düşme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko uçağın düşme anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Bakan yardımcısı görüntülerle birlikte yayınladığı mesajda, “Olayın yaşandığı Chuhuiv’de yüksek katlı bir binada bulunan güvenlik kamerası, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait uçağın düşme anlarına ilişkin trajediyi kaydetti. Bu görüntüler, uçağın sol motorunun arızalı olduğunu ve sağ kısmından yatarak iniş yapmaya hazırlandığını anlamamıza yardımcı oldu” dedi.

Ukrayna’nın kuzeybatısında yer alan Harkov bölgesinde dün akşam saatlerinde AN-26 tipi askeri nakliye uçağı düştü. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, uçakta 5 mürettebat ve 22 Harkov Üniversitesi Hava Kuvvetleri Bölümü öğrencisinin bulunduğu ve 1 öğrencinin ise uçuştan önce sağlık sorunları nedeniyle uçağa alınmadığı belirtildi. Düşen uçaktaki 27 kişiden 25’inin öldüğü 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulduğu aktarıldı. Uçak düştükten sonra başlayan yangının gece saatlerinde söndürülebildiği açıklanırken uçağın kara kutusunun bulunduğu duyuruldu.

ETİKETLER

UkraynaAN-26 tipi askeri nakliye uçağıAnton GerashchenkoUkrayna İçişleri Bakan Yardımcısıuçağın düşme anı

Diğer Videolar

HDP'li Kenanoğlu, tutuklanan İsmail Demirbaş'ı hatırlattı; 'Cumhurbaşkanına hakaret' davalarının sayılarını verdi

Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, "Öldü dediler, omuzlarda taşındım" notuyla paylaştı

Polisten, esnaf ziyareti yapan HDP milletvekiline: Bana haber vermeden burada konuşamazsınız

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz'dan dikkat çeken 'Efkan Ala' yorumu: Dindar Kürtlerle...

Cüneyt Özdemir'den 'kamuya açık alanlarda sigara yasağı' yorumu: Siyaseten yürek yemek gibi bir şey...

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, köpeğinin heykelini törenle açtırdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aliyev'in kahkahalı zafer konuşması viral oldu: Ne oldu Paşinyan...

TikTok kullanıcısının İzmir depremi ile ilgili çektiği video tepki topladı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yasak Elma oyuncusu Hazal Erişkin'in yüzüne, köpek saldırısı sonrası 30...

Erdoğan, “Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız” dedi; dolar...

Sokak röportajında iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş tutuklandı!...

81 ilin tamamında kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aliyev'in kahkahalı zafer konuşması viral oldu: Ne oldu Paşinyan...

TikTok kullanıcısının İzmir depremi ile ilgili çektiği video tepki topladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24