Uğur Dündar, kağıt toplayıcısı genç ile olan anısını anlattı; "Parayı uzattım 'benim cebimde hiç 100 lira olmaz' dedi"

Gazeteci Uğur Dündar Twitter hesabından kağıt toplayıcısı bir genç ile olan anısını paylaştı. Kısıtlama öncesi yürüyüş yaparken önüne 100 liralık banknotun sürüklenerek geldiğini belirten Dündar, biraz ilerisindeki kağıt toplayıcısı gencin yanına giderek parayı ona 'Sizden düşmüş olabilir' diye uzattığını ancak gençten "Benim cebimde hiç 100 lira olmaz" cevabını aldığını söyledi.

Dündar anısını anlattığı tweet'e gelen "Abi sen onu 200 yapsaydın iyiydi ya neyse saygılar" yorumuna ise "Adam 100 lirayı bile almak istemedi. Israr ederek verebildim" yanıtını verdi.