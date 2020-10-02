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Uğur Dündar: Bizim Sağlık Bakanlığı'nın kriterlerine göre Trump hasta değil, hatta vaka bile değil!

Dündar paylaşımında Koca'nın açıklamasını hatırlattı

02 Ekim 2020 13:56

Uygulanan testlerden sonra 74 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump ve 50 yaşındaki eşi Melania’nın yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı ortaya çıktı. Sözcü gazetesi yazarı, gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'belirti göstermeyen ama testi pozitif çıkan vakaların günlük duyurulan tabloda yer almadığı' açıklamasını hatırlattı. 

"Bizim Sağlık Bakanlığı'na göre Trump hasta değil hatta vaka bile değil!" diyen Dündar, şunları yazdı;

"Trump’ın testleri pozitif çıkınca piyasalar olumsuz etkilenmiş! Hayret doğrusu! Ne var bunda? Bizim Sağlık Bakanlığı’nın kriterlerine göre hasta değil, hatta vaka bile değil!!!"

TIKLAYINIZ - ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

TIKLAYINIZ - Sağlık Bakanı Koca, ‘vaka sayılarının gizlendiği’ suçlamasını böyle yanıtladı: Her pozitif çıkan kişi ‘hasta’ değil, bizim verdiğimiz ‘hasta’ sayısı

 

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