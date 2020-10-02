ABD Başkanı Trump ve First Lady'nin Koronavirüs testi pozitif çıktı

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74 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin ve First Lady Melania Trump'ın yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter üzerinden test sonuçlarının pozitif çıktığını yazan Trump "Karantina ve tedavi sürecine hemen başlayacağız. Bunu BERABER atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Dün, Trump'ın kıdemli danışmanlarından Hope Hicks'in Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Hicks ve Trump, salı günü başkan adayları canlı yayın tartışması için Ohio'ya, ardından da bir miting için beraber Minnesota'ya gitmişti.

Associated Press'e konuşan kaynaklar, Hicks'in çarşamba akşamı Minnesota'dan başkent Washington'a uçarken soğuk algınlığı benzeri hafif semptomlar göstermeye başladığını belirtti. Kaynaklara göre Hicks uçağın içinde izole edildi ve perşembe günü de Koronavirüs'e yakalandığı doğrulandı.