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Üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı

28 Ağustos 2020 10:45

Sivas’ta yaşayan Beyzanur, Sena ve Feyza Köksal isimli üçüz kardeşlerin üçü de tıp fakültesini kazandı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, kardeşleri makamında kabul ederek ödüllendirdi. Üçüz kardeşleri başarılarından dolayı tebrik eden Vali Ayhan, “Birlikte gösterdiğiniz başarı ile gururlandık. Sizleri, ailenizi ve öğretmenlerinizi kutluyorum’’ dedi. Ayhan, üçüz kardeşlerle bir süre sohbet ettikten sonra kardeşlere ödüllerini verdi. Hayatları boyunca birbirinden ayrılmayan üçüzlerin üçü de tıp fakültesini kazanmış olsa da farklı tıp fakültelerini kazandıkları için yolları ilk kez ayrılmış oldu.

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Sivas Valisi Salih AyhanFeyza KöksalBeyzanur köksalsena köksalsivasüçüz kardeşlertıp fakültesini kazandı

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