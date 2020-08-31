T24 LogoT24 Logo
Haberler

Uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi!

Çocuğun yaşanan olayda hafif şekilde yaralandığı belirtildi

31 Ağustos 2020 12:38

Tayvan’daki uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu uçurtmanın boynuna dolanması sonucu metrelerce havaya yükseldi. Tayvan’ın Hsinchu şehrindeki Nanliao Körfezi’nde gerçekleştirilen uçurtma festivalinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu büyük bir uçurtmanın boynuna dolanması ile metrelerce havaya yükseldi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından açılan uçurtma şiddetli rüzgar sonucu aniden havaya yükselince küçük çocuğun boynuna dolandı. Çocuk, boynuna dolanan uçurtma ve şiddetli rüzgar sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikte saniyelerce havada savruldu.

Çevrede bulunan vatandaşlar, rüzgarın şiddetini azaltması ile uçurtmayı aşağı çekerek, küçük çocuğu kurtardı. Yetkililer, çocuğun yaşanan olayda hafif şekilde yaralandığını, uçurtmanın boynuna dolanması sonucu hafif kesiklerin ve morlukların oluştuğunu aktardı.

Kaynak: İHA

ETİKETLER

tayvanhavauçurtmauçtuuçurtmafestival

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ekim 2020

Esenyurt'ta bir kişi, kapı önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi

Karamollaoğlu'ndan hayatına ilişkin samimi açıklamalar; öyle bir yanıt verdi ki Çağlayan "Sakın" dedi

Libya’nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi füzesinin test edildiği anın görüntüleri

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Avrupa alarmda, Türkiye sefada; nedeni basit...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın AYM ile geriliminin arkasında seçim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Cironun yarısının döviz cinsinden olması Koç Holding'e güçlü koruma sağlıyor"...

Hürriyet yazarı Bayer: CHP'den 'Halk Parti' isminde yeni parti doğacak...

Ahmet Hakan: Keşke susmaya devam etseydiniz Ahmet Necdet Sezer!...

İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi; Türkiye genelinde Koronavirüs denetimi...

Bakan Koca: İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın AYM ile geriliminin arkasında seçim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24