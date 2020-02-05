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Üçe bölünen Pegasus uçağındaki arama kurtarma çalışmalarından görüntüler

05 Şubat 2020 19:38

171 yolcu ve 6 mürettebat bulunan Pegasus Havayolları'na ait uçakta kalanlar için tahliye işlemi sürdürülürken yolcuları kurtarma çalışmalarına ait yeni görüntüler paylaşıldı. 

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda İzmir-İstanbul seferini yapan içinde 2'si çocuk 171 yolcu ve 6 mürettebat bulunan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli, Açelya isimli Boeing B737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. İstanbul Valiliği, 120 yaralının tedavi altına alındığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanı: Kazada can kaybı yok

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, olayla ilgili şunları söyledi: "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre, can kaybı yok. Yaralılar şu anda bazıları kendi imkânlarıyla uçaktan ayrıldılar, bazıları da acil servis ekiplerimiz uçaktan çıkartmaya çalışıyor. Tahliye işlemi sürüyor.

171 yolcu, 6 mürettebat vardı. İniş sonucu, pist başından çıkarak araziye sürüklendi ve kırım oluştu. Sert bir iniş yaptığı ve hızını ayarlayamayıp, araziye sürüklendiği belirtildi. Pilotlarla irtibat kuramadık. 33'e yakın ambulans bölgeye hareket etti."

Parçalanan uçağın telsiz konuşmaları ortaya çıktı: Rampaya doğru aşağıya indik, şu an göremiyorum

 

 

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