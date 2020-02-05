Üçe bölünen Pegasus uçağındaki arama kurtarma çalışmalarından görüntüler

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, olayla ilgili şunları söyledi: "Şu anda bize ulaşan bilgilere göre, can kaybı yok. Yaralılar şu anda bazıları kendi imkânlarıyla uçaktan ayrıldılar, bazıları da acil servis ekiplerimiz uçaktan çıkartmaya çalışıyor. Tahliye işlemi sürüyor.

171 yolcu, 6 mürettebat vardı. İniş sonucu, pist başından çıkarak araziye sürüklendi ve kırım oluştu. Sert bir iniş yaptığı ve hızını ayarlayamayıp, araziye sürüklendiği belirtildi. Pilotlarla irtibat kuramadık. 33'e yakın ambulans bölgeye hareket etti."

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