"Kadın yönetmenler, fırsat verildiğinde erkeklerden daha yüksek sinema anlatımına sahipler"

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Film Festivali’nin 25’incisi bu yıl ‘Kadınların Mirası’ temasıyla 26 Mayıs’ta başlıyor. Program Direktörü Nil Kural T24 ekranlarında Muammer Brav'ın konuğu oldu.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından bu yıl 25. düzenlenen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 26 Mayıs - 5 Haziran tarihlerinde, 65 filmin yer aldığı programıyla seyirciyle buluşacak. Gösterimler Büyülü Fener Kızılay Sineması ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak.

Bu yıl teması ‘Kadınların mirası’ olacak olan festivalin bilet ücretleri öğrenciler için 10 TL, tam 25 TL olarak belirledi. Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki gösterimlerde ise tam ve öğrenci ayrımı olmadan tüm biletler 10 TL’den satışa sunulacak.

Festivale başlama sürecinden söz eden program direktörü Nil Kural, "Uzun yıllar sinema yazarlığı yaptım ancak yapılan şeylerin program kısmına dikkat ediyordum. Kasım ayında Uçan Süpürge Film Festivali programı yapar mısın diye bir teklifte bulundu. Düşünmeden kabul ettim. Kadın filmlerini izlemeye başladım" dedi.

Bu yıl "Kadınların mirası" ana temasıyla düzenlenen festivalin teması ve programından da söz eden Kural, "Festival 25 yılında 'Kadınların mirası' ana temasıyla festival düzenlendi. Bu temanın seçilme nedeni festivalin 25. yılı olması. Hem geçmişe bakmak hem geleceğe bakmak, hem sinema hem kadın hareketi üzerinden bir geçmişten geleceğe bir yolu düşünerek, bunu sorgulamak istedik. Tema bu yönde gelişti. Seçtiğimiz filmlerde de bunun izleri fazlasıyla görünüyor. Seçkilerde birçok ilk filmini çekmiş kadın yönetmen bulunuyor. Bence takipçiler için artık kadın sinemacıların önünü açmış usta isimlerin gençlere nasıl etkileri olduğu, sinema da kadın yönetmenlerin mirasının nasıl taşındığını görebilecekler." ifadelerini kullandı.

Festivalde 65 filmin 105 seanslık bir program ile gösterileceğini aktaran Kural, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jürisinin değerlendirdiği 'Her Biri Ayrı Renk’ seçkisi hakkında da , "Bu bölümde dokuz tane filmimiz var. Filmleri seçerken şuna dikkat ettik, sinema dili olarak biraz daha yaratım noktasına kafa yoran ve aslında kadın sinemacıların üretiminin dilini ve sinema anlatımının ne kadar farklı olduğunu ortaya çıkarmaya çalıştık. Ana tema da belirttiğim 'Her Biri Ayrı Renk' başlığını karşılayan her biri birbirinden farklı dokuz film izleyicilerle olacak.

Kadın yönetmenlerin film çekmedeki fırsat eşitliği erkek meslektaşlarıyla bir değil ve çok daha zor. Bence sonunda fırsat yakalayıp çektiklerinde erkek yönetmenlerden çok daha ilginç dil denemelerinde bulunuyorlar. Genel seviyede de çok yüksek bir sinema anlatımı mevcut" dedi.