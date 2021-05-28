Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Direktörü Azize Tan: Şanslıyız, programımızı yaparken zorlanmadık

Ekşın’da Muammer Brav’ın konuğu olan Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali Direktörü Azize Tan, Ankara Kent Konseyinin paydaşlarından birisi olduğu ve bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek olan festivalin detaylarını anlattı. Tan, pandemi döneminde sinema üretiminde azalma olmasına rağmen çok başarılı kadın yönetmenlerin ürettiği filmler dolayısıyla şanslı olduklarını ve festival programını yaparken zorlanmadıklarını söyledi.

Bu yıl festivali tamamen fiziksel yapmayı planladıklarını ancak pandemi şartlarının bekledikleri gibi ilerlememesi nedeniyle bir bölümünü çevrimiçi bir bölümünü salonlarda yapma kararı aldıklarını söyleyen Tan, programın detaylarını şöyle anlattı:

“Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali genelenksel olarak mayıs ayınının ilk haftasında yapılıyor ancak gidişat müsade etmeyince festivali bir hafta uzatarak mayıs onuna aldık ve 27 mayıs - 11 haziran arasında yapmaya karar verdik. Yani 27 Mayıs’tan itibaren 3 Haziran’a kadar çevrimiçi gösterimlerimiz olacak günde 2 film gösterilecek. 3 Haziran’dan sonra 11 Haziran’a kadar da Ankara'da Cern Modern’in açık hava sinemasında ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanat Merkezi’nde filmlerimizi göstereceğiz”

Online gösterimlerdeki ödüllü filmleri ve bu gösterimlerde yapılacak söyleşi etkinliklerinin detaylarını anlatan Tan, filmlerin yönetmenleri ile de online söyleşiler yapılacağını belirtti.

Tan, bu yıl Amerikalı kadın yönetmenlere özel bir bölüm yer alacağını, ilk bölümlerde gösterilecek diğer filmler arasında geçen yılın çok konuşulan kadın filmlerinin yer alacağını söyledi.

Sinemaseverler, festivalin detaylarına ve biletlere Uçanspürüge.org.tr ve festivalin sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.