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Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi

30 Haziran 2021 11:07

Slovakya merkezli KleinVision tarafından üretilen uçan araba "AirCar", ilk şehirlerarası uçuşunu Nitra ve başkent Bratislava arasında gerçekleştirdi.
 
Slovakya'da uçan araba çalışmaları bir ileri boyuta taşındı. Profesör Stefan Klein tarafından tasarlanan, Slovakya merkezli KleinVision tarafından üretilen uçan araba "AirCar", ilk şehirlerarası uçuşunu başarıyla tamamladı. AirCar'ın 28 Haziran'da Nitra kentindeki uluslararası havaalanından başkent Bratislava'daki uluslararası havaalanına 35 dakikalık uçuş gerçekleştirerek uçan araba teknolojisinde önemli bir kilometre taşı kaydettiği belirtildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, AirCar'ın inişten sonra yalnızca bir düğmeye basılarak 3 dakikadan kısa bir sürede spor arabaya dönüştüğü ve tasarlayıcı Prof. Stefan Klein ile şirketin kurucu ortağı Anton Zajac tarafından Bratislava şehir merkezine götürüldüğü, seyahat süresini 2 kat azalttığı ifade edildi. Sivil Havacılık Otoritesi gözetiminde, AirCar'ın dönüşler ve manevra kabiliyeti testleri de dahil olmak üzere 40 saatin üzerinde test uçuşu gerçekleştirdiği aktarıldı.
AirCarProfesör Stefan KleinSlovakyaşehirlerarası uçuşUçan araba

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