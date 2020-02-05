Uçağın pistten çıkış anı kamerada

Sabiha Gökçen'de iniş sırasında kontrolününü kaybeden ve parçalanan uçağın son anları yayınlandı.

İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili, Açelya isimli Boeing B737-800 tipi, Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı 17.05'te İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalktı. Saat 18.18'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında uçak, piste tutunamayarak toprak zemine kaydı. Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. Uçaktakiler tahliye edilirken, yaralanan 120 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan iki pilotun durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

TIKLAYIN: Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı