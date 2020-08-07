“Üç kadın, bir devlet, bir de hain dış güçler”: Belarus’un seçimi

Son aylarda adını aslında pek de sık duymadığımız bir ülke dünya bültenlerinde sık sık yer bulmaya başladı; Belarus veya Beyaz Rusya... Ülke, muhalif adayların çoğunun tutuklandığı bir ortamda, Moskova’yı ülkeye paralı asker göndermekle suçladıktan bir hafta sonra, 9 Ağustos pazar günü genel seçimlere gidiyor.

Belarus’ta seçime giderken oluşan ilginç hikayeleri ve 9 Ağustos’tan sonra olabilecekleri bölgeyi çok iyi tanıyan T24 yazarı Hakan Aksay değerlendirdi.

Seçime ve seçime giden sürece, “Üç kadın, bir devlet, bir de hain dış güçler” şeklinde başlık atan Aksay, birçok uzman gibi bu hafta sonu sandıktan mevcut başkan Aleksandır Lukaşenko’nun çıkacağı görüşünde.

Aksay, T24 yayınında dünya basınında geniş yer bulan, Lukaşenko’nun karşısında duran ‘’Üç kadın adayın’’ süreç için neden önemli olduğunu anlatırken, Moskova-Minsk hattındaki ilişkilerin ‘kardeş ülkeler’den ‘partner ülkelere’ gerilemesinin ne anlama gelebileceğini de anlattı.