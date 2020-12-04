Üç çocuklu aile babası: Marketin çöpe attıkları, bizim yemeğimiz!

İstanbul Ümraniye'de yaşayan bir aile, marketin çöpe attığı yiyeceklerle beslenerek yaşamını sürdürüyor.

İki göz odalı bir evde kirada oturan aile, geçimini çöplerden kağıt toplayarak sağlıyor. Koronavirüs sürecinde işsiz kaldığını ve çalmadı kapı bırakmadığını söyleyen baba Kadir A. "Topladıklarımı iki, üç gün biriktiriyorum, öyle satıyorum 40-50 TL kazanıyorum" diyor.

Evrensel gazetesinden Eylem Nazlıer'in haberine göre 7-5 ve 2 yaşlarında 3 çocuğu olan Kadir ve Elif A. çifti, 900 lira kirayla kaldıkları evlerinde geçim sıkıntısı ile mücadele ediyor. Kırmızı et alamadığını, kurbanda komşuların getirdiğini söyleyen anne Elif A., “Tavuğu da çöpten alıyorum. Tarihi geçince marketler çöpe atıyor. Bir-iki gün tarihi geçenleri alıyorum. Pişirip çocuklara veriyorum. Korkuyorum bir şey olur diye ama başka çarem yok. Çaresizim. Çocuklar bazen parka gidiyorlar çocukların elinde yiyecek görüyorlar gelip evde istiyorlar ben de alamıyorum. Ağlıyorlar ‘Markete gidelim, çikolata alalım’ diyorlar, yok ki para vereyim” diyor.

2 yaşındaki çocuğuna bebek bezi alamadığını ifade eden Elif, “Poşetle bağlıyorum üstüne de çaput çekiyorum” diyerek yaşadığı yoksulluğu özetliyor.