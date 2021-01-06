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Twitch yayıncısı Pqueen, Mansur Yavaş'ın kendisine konuk olma istediğine böyle tepki verdi

06 Ocak 2021 09:07

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch yayıncısı Pqueen'in Twitter üzerinden kendisinin fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Yavaş, bir gün Pqueen'in yayınına konuk olup takipçileriyle sohbet etmek istediğini belirtti.

Yavaş'ın yaptığı paylaşım sırasında yayında olan Twitch yayıncısı Pqueen, Yavaş'ın yayınına katılmak istediğini yazdığını öğrenince sevinç çığlıkları attı.

TIKLAYIN - Mansur Yavaş, Twitch yayıncısı Pqueen'in yayınına konuk olmak istedi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur YavaşTwitch yayıncısı Pqueenyayınyavaşın yanıtıTwitch yayınıcanlı

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