Mansur Yavaş, Twitch yayıncısı Pqueen'in yayınına konuk olmak istedi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch yayıncısı Pqueen'in Twitter üzerinden kendisinin fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Yavaş, bir gün Pqueen'in yayınına konuk olup takipçileriyle sohbet etmek istediğini belirtti.

Pqueen, Twitter hesabından yayınının başladığını duyurduğu bir paylaşım yapmış ve bu paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın programına konuk olduğu montajlı bir görsele yer vermişti. Bu paylaşım, Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekti ve ünlü yayıncıya yanıt verdi. Mansur Yavaş, Pqueen'e Twitter üzerinden verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim"

Mansur Yavaş'ın bu yanıtı büyük ilgi gördü ve paylaşıma 45 dakika içerisinde 40 binden fazla beğeni geldi.

Twitch'te yayın yapan Pelin "Pqueen" Baynazoğlu'nun şu anda 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Kendisi aynı zamanda Twitch Türkiye'nin en popüler kadın yayıncılarından biri.