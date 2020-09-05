TV8'de yayınlanan dizinin girişinde verilen şiddet karşıtı mesaj sosyal medyada gündem oldu

TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda'nın ilk bölümünün girişi sosyal medyada gündem oldu. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral gibi isimlerin oynadığı dizinin açılış sahnesinde 'şiddete dur' mesajı verildi.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun İçi: Bir Psikiyatrin Not Defteri" kitabından uyarlanan dizinin giriş sahnesinde şiddetin ne olduğu ve nedenleri üzerine verilen mesajla 'şiddete dur diyelim' denildi. Verilen mesaj sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Dizi, psikiyatri kliniğindeki doktorların ve hastaların hayatlarına odaklanıyor.