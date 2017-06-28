Tutuklu Cumhuriyetçiler için Erdoğan'ın sözleriyle kampanya: Tutuksuz yargılanmaları mümkünken...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, başbakan olduğu dönemde gazeteci ve askerlerin tutuklu yargılanmasıyla ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada #GazetecilereÖzgürlük ve #HaberinVarMı etiketleriyle yayımlandı. Cumhuriyet gazetenin tutuklu yazar ve yöneticileriyle ilgili başlatılan sosyal medya kampanyasında Erdoğan'ın 6 Haziran 2012'de ATV ekranlarında sarf ettiği sözler kullanıldı. Erdoğan, "Bu askerdir, bu gazetecidir, bu ne bileyim bir siyasidir, kim olursa olsun... Yani bu insanların tutuksuz yargılanmaları mümkünken niçin illa da bir tutuklu yargılanma yapılıyor? Bu süreci çok daha farklı bir şekilde yumuşatarak atlatmamız lazım. Ve bunlar tabii ülkede yargıyı da zor duruma sokuyor. Yargı da aslında sıkıntıya giriyor. Yargıya güven çok ciddi manada artmışken şimdi azalmaya başladı. Bunları da görmemiz lazım” demişti.