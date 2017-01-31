Tutuklanan HDP'li Beştaş: Tahir Elçi'nin arkadaşıyım, kimse beni korkutamaz

Diyarbakır'da gözaltına alınan, HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ''Ben Tahir Elçi'nin arkadaşıyım, kimse korkutamaz beni' dedi. Diyarbakır Başsavcılığı, önceki gün gözaltına alınan Beştaş ve Bilgen’in adli kontrol ile serbest bırakılmasına itiraz etti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş gözaltına alındı. Beştaş, gözaltına alınırken "Ben Tahir Elçi'nin arkadaşıyım, kimse beni korkutamaz" ifadelerini kullandı. Beştaş, arkadaşlarıyla vedalaşırken "Çok yakın zamanda görüşeceğiz" dedi.