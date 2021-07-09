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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Temmuz 2021

09 Temmuz 2021 18:16

Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz

Kılıçdaroğlu’ndan yaşamını yitiren maden işçileriyle ilgili iktidara tepki: Soma’yı toplu mezarlığa çevirdiniz

Yargıtay'dan 28 Şubat davası kararı: 14 sanığa verilen hapis cezaları onandı

CHP'li Çakırözer: İlan dağıtımındaki tek kriterleri yandaşlık

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'den açıklama: Veri güvenliğini zaafa uğratacak hiçbir durum oluşmadı

Sağlık Bakanı Koca: 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 60'ı birinci doz aşısını yaptırdı

Peker'in silah iddiasında adı geçen Onay: Bahsettiği kişilerle kilise yakınına gittim ama ne alıp verdiklerini görmedim

Erdoğan: Çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık

Merkez Bankası: FAST sisteminin işlem limiti 4 Ağustos'tan itibaren 2 bin TL olacak

Türkiye'nin Sinovac aşısıyla ilgili Faz-3 çalışmaları yayımlandı: İki dozda yüzde 83,5 etkili

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