Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Şubat 2022

Bakan Dönmez'den elektrik faturası düzenlemesiyle ilgili açıklama: Talepleri değerlendiriyoruz; kamuoyu ile paylaşacağız

Hamza Dağ’dan "elektrik faturalarına düzenleme" açıklaması: Bakanlık, topyekûn bir çalışma yürütüyor

Bakan Nebati: Finansal piyasalara ilişkin önemli bir paket açıklanacak; yastık altındaki altın sisteme girecek

RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı, Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews'e lisans için 72 saat süre tanındı

Gazeteci Timur Soykan: Falyalı’nın cinayeti sadece yeraltı dünyasında değil yer üstünde de büyük savaşın başladığını ortaya koyuyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi Seccad Yeşil yakalandı

Prof. Dr. İzzet Özgenç, daha önce özür dilediği çıkışını yineledi: OHAL kaçınılmaz olabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü: Hatay’da canlı bomba saldırısı engellendi

"Kuru fasulye" çıkışıyla gündem olan Turgay Güler: Yüksek faturalardan dolayı isyan eden halkla dalga geçmek gibi bir tutumum olamaz

Kazdağları'nda mahsur kalan 21 personele 16 saat sonra ulaşıldı