Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ocak 2022

09 Ocak 2022 16:41
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara
Covid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Kur korumalı mevduatta ödemeler nakit yapılacak
Kur korumalı mevduat hesaplarını TBMM’de anlatan Bakan Yardımcısı Zaman: Dua edin tutsun
Bakan Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na 250 bin TL’lik dava
Kazakistan Sağlık Bakanlığı: Protestolarda 164 kişi yaşamını yitirdi
Çavuşoğlu: Kazakistan'ın istikrara, barışa kavuşması için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz
MEB: Atatürk posteri saldırısına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı
MHP’li yönetici: Seçim yasası, 'derhal seçim', 'erken seçim' olmayacağını hissettirecek bir tarihte gelecek
Soma’da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel Frankfurt’a Ticari Ataşe olarak atandı
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