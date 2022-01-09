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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ocak 2022

09 Ocak 2022 16:41

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bu kadar kişiyi araya sokmana gerek yok, çekinme ara

Covid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Kur korumalı mevduatta ödemeler nakit yapılacak

Kur korumalı mevduat hesaplarını TBMM’de anlatan Bakan Yardımcısı Zaman: Dua edin tutsun

Bakan Karaismailoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na 250 bin TL’lik dava

Kazakistan Sağlık Bakanlığı: Protestolarda 164 kişi yaşamını yitirdi

Çavuşoğlu: Kazakistan'ın istikrara, barışa kavuşması için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz

MEB: Atatürk posteri saldırısına ilişkin olarak soruşturma başlatıldı

MHP’li yönetici: Seçim yasası, 'derhal seçim', 'erken seçim' olmayacağını hissettirecek bir tarihte gelecek

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