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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2022

09 Mart 2022 18:34

Bakan Koca: Sağlıkçıların haklarını en iyi teslim edecek olan Cumhurbaşkanımızdır

Benzin ve motorine 7 iş günü üst üste zam!

Ekonomik sorunların geçici olduğunu söyleyen Erdoğan: Milletimden sabırlı olmalarını istiyorum

2008'den bu yana en üst düzey ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi

ABD, Polonya'nın 'Ukrayna'ya uçak' teklifini reddetti; Rus ordusunun gözleri Kiev'de

Moskova: Antalya'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz; Lavrov bugün Türkiye'ye uçacak

Dünya gazetesi: Ayçiçek yağı ihracatı yasaklandı

İstanbul'da eğitime kar engeli; memur ve işçiye idari izin

Erdoğan, "gidiyorlarsa gitsinler" demişti; Demirtaş'tan doktorlara çağrı: Siz gitmeyin, gitmesi gerekenleri hep birlikte, sandıkta gönderelim

Ertuğrul Özkök: Son dakika kulisi, dün 1200 Rus Ziraat Bankası'nda hesap açtı

 

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