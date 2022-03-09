Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Mart 2022

09 Mart 2022 18:34
Bakan Koca: Sağlıkçıların haklarını en iyi teslim edecek olan Cumhurbaşkanımızdır
Benzin ve motorine 7 iş günü üst üste zam!
Ekonomik sorunların geçici olduğunu söyleyen Erdoğan: Milletimden sabırlı olmalarını istiyorum
2008'den bu yana en üst düzey ziyaret: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi
ABD, Polonya'nın 'Ukrayna'ya uçak' teklifini reddetti; Rus ordusunun gözleri Kiev'de
Moskova: Antalya'da Ukrayna ile yapılacak görüşmenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz; Lavrov bugün Türkiye'ye uçacak
Dünya gazetesi: Ayçiçek yağı ihracatı yasaklandı
İstanbul'da eğitime kar engeli; memur ve işçiye idari izin
Erdoğan, "gidiyorlarsa gitsinler" demişti; Demirtaş'tan doktorlara çağrı: Siz gitmeyin, gitmesi gerekenleri hep birlikte, sandıkta gönderelim
Ertuğrul Özkök: Son dakika kulisi, dün 1200 Rus Ziraat Bankası'nda hesap açtı
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