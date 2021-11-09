Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Kasım 2021

09 Kasım 2021 18:13
Malatya'da bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Çık karşıma, soruları önceden vereceğim, cevapları promptera yaz istersen
Akşener'den Erdoğan'a 'Türkkan' tepkisi: Teröristleri devletin televizyonuna çıkarıp konuşturanlar bize ahkam kesemez
Bahçeli, CHP'yi hedef aldı: Türkiye'nin geleceğinde olması artık imkânsızdır, Kılıçdaroğlu'nun suyu ısınmıştır
Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'nın bazı sözleri, "hakaret değil nezaket dışı" sayıldı, "zincirleme suç" kapsamına alınmadı
HDP’den kapatma davası açıklaması: Anayasa Mahkemesi'nin esasa girmeden, davayı hemen, şimdi reddetmesini istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile bir araya gelecek
Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'dan Mehmet Eymür açıklaması: Eksik biliyor...
Bakan Dönmez: TRT ve enerji fonunu kaldırarak vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar liralık destek sağlamış olacağız
Bakan Bilgin'den 'EYT ' açıklaması: Yaş sınırı telaffuz etmedi
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