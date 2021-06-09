Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Haziran 2021

Sağlık Bakanı Koca: Aşılama yarından itibaren 45 yaşa düşecek

Erdoğan: Neymiş millet açmış, aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: O kadar gönlün fakir ki sahip olduğun tek şey sarayların, paraların ve kibrin

Akşener'den Erdoğan'a: Senin şirazen artık iyice kaydı, milletinin zor durumuyla alay etmek, bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz

Kanal İstanbul'un temeli 26 Haziran'da atılacak!

ABD Başkanı Biden, yedi gün sürecek ilk yurt dışı ziyareti için yola çıktı; ilk durak Britanya

Ahmet Şık, kendisini hedef gösteren Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulundu

Interpol yetkilisi: Can Dündar ile ilgili kırmızı bülten talebini reddettik; şu ana kadar yeni talep gelmedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz

Kulis: Merkez Bankası ve BDDK, KOBİ ve esnaf kredilerini artırmaya yönelik ortak çalışma başlattı; sorunlu krediler de masada