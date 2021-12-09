Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Aralık 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında anlaşma sağlanamadı

MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu

Kılıçdaroğlu: Gelmedik, sofranıza oturmadık, dertlerinizi dinlemedik, Şanlıurfa’ya helalleşmeye geldim

Emniyette "Mücahit Birinci" operasyonu: 8 polise soruşturma açıldı, 1’i açığa alındı

İmamoğlu: Şu an 1,5 milyon ekmek üretiyoruz ve yetmiyor, bu çok net fakirliği gösteriyor

Osman Kavala: Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırımları ekonomiyi dolaylı olarak etkileyecek

Rektör Naci İnci suç duyurusunda bulunmuştu; Boğaziçili akademisyenlere 'nöbet' soruşturması!

Kaçak tarikat yurdunda satırla öğrencinin öldürülmesi | ALİM: Bina yurt değil, öğrenciler daireleri kiraladı

Tarikat yurdundan öldürülen üniversite öğrencisi Tuğrul'un babası: Konakladığı eller, emin ellerdi, bundan eminiz

CPJ: Dünya genelinde hapisteki gazeteci sayısı 2021’de rekor kırdı