Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Aralık 2021

09 Aralık 2021 19:44
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında anlaşma sağlanamadı
MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu
Kılıçdaroğlu: Gelmedik, sofranıza oturmadık, dertlerinizi dinlemedik, Şanlıurfa’ya helalleşmeye geldim
Emniyette "Mücahit Birinci" operasyonu: 8 polise soruşturma açıldı, 1’i açığa alındı
İmamoğlu: Şu an 1,5 milyon ekmek üretiyoruz ve yetmiyor, bu çok net fakirliği gösteriyor
Osman Kavala: Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye yaptırımları ekonomiyi dolaylı olarak etkileyecek
Rektör Naci İnci suç duyurusunda bulunmuştu; Boğaziçili akademisyenlere 'nöbet' soruşturması!
Kaçak tarikat yurdunda satırla öğrencinin öldürülmesi | ALİM: Bina yurt değil, öğrenciler daireleri kiraladı
Tarikat yurdundan öldürülen üniversite öğrencisi Tuğrul'un babası: Konakladığı eller, emin ellerdi, bundan eminiz
CPJ: Dünya genelinde hapisteki gazeteci sayısı 2021’de rekor kırdı
© Tüm hakları saklıdır.