Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 9 Ağustos 2021

Bakan Pakdemirli duyurdu: Milas ve Köyceğiz yangınları dışında tüm orman yangınları kontrol altında

Türkiye, Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı gönderecek

Orman Genel Müdürlüğü, "Hava ve kara araçları için 1,5 milyar TL bütçe ayrıldı" tweetini sildi

CHP’li Emir’den tweetini silen Orman Genel Müdürlüğü’ne: 1.5 milyar TL'lik kaynak nerede, ormanlar kül olduktan sonra mı harcayacaksınız?

CHP’li Taşçıer: Tarım ve Orman Bakanlığı, çalınan bilgileri geri almak için Bitcoin üzerinden yüklü miktarda fidye ödedi

CHP'den "Mehmet Şimşek" açıklaması: Manzara açık, saraydan ellerine, kendilerinin çalıp oynayacağı senaryo verilmiş

Eski danışmanı Sinan Çiftçi'den Burhan Kuzu iddiası: Hastanede fişini çektiklerini düşünüyorum

Bahçeli: Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir

Mars: NASA'nın uzay aracı Perseverance'ın Kızıl Gezegen'de topladığı ilk kaya örneği kayıp

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular karşılandı