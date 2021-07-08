Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Temmuz 2021

08 Temmuz 2021 17:11
Erdoğan: İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara memleketi teslim edemeyiz
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a uçak yanıtı: Görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım!
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Hiç vakit geçirmeden, hemen erken seçim istiyoruz
MetroPOLL anketi: 2018 seçiminde yaşı tutmayan genç seçmenin ilk tercihi AKP
İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı haziranda 2 milyon 950 bin oldu
Haziranda yağışlar yüzde 20 arttı, Doğu ve Güneydoğu'da tehlike sürüyor
Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar: İyi hal indirimi uygulanan sanık Murat Şahin’e üç yıl hapis
Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı
İptal edilen randevular sisteme tanımlandı: Covid-19 geçirenler ikinci doz aşıyı olabilecek
Engin Altan Düzyatan: Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun
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