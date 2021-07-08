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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Temmuz 2021

08 Temmuz 2021 17:11

Erdoğan: İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara memleketi teslim edemeyiz

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a uçak yanıtı: Görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım!

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu: Hiç vakit geçirmeden, hemen erken seçim istiyoruz

MetroPOLL anketi: 2018 seçiminde yaşı tutmayan genç seçmenin ilk tercihi AKP

İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı haziranda 2 milyon 950 bin oldu

Haziranda yağışlar yüzde 20 arttı, Doğu ve Güneydoğu'da tehlike sürüyor

Can Dündar'a silahlı saldırı davasında karar: İyi hal indirimi uygulanan sanık Murat Şahin’e üç yıl hapis

Dünya genelinde 3 milyar 290 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı yapıldı

İptal edilen randevular sisteme tanımlandı: Covid-19 geçirenler ikinci doz aşıyı olabilecek

Engin Altan Düzyatan: Toplumsal bağışıklığımızı bir an önce kazanmamız için lütfen aşı olun

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