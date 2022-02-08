Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2022

Kılıçdaroğlu: Seçim zamanında olursa üçüncü kez Erdoğan aday olamaz, erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim

Enerji Bakanı'ndan Isparta açıklaması: Bir hafta boyunca okuma işlemi yapılmayacak, faturaların tahsilatını da bir ay süreyle erteliyoruz

Erdoğan'dan gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin liralık tazminat davası

YÖK'ten üniversitelere sınavların 'yüz yüze' yapılması uyarısı

MHP sosyal medya teklifini TBMM'ye sundu: Sahte hesap açana ceza

TCMB yabancı para reeskont kredisi kullanacak firmalara döviz mevduatlarının yüzde 10'unu TL'ye çevirme zorunluluğu getirdi

İmamoğlu duyurdu: İBB, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan İlim Yayma Cemiyeti'nin inşaatını mühürledi

Eski HDP milletvekili Tan: “Seni başkan yaptırmayacağız” lafına Öcalan şiddetli tepki gösterdi

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı

Batı'nın yeni arabulucusu: Dün Moskova'da Putin'le görüşen Macron, Kiev'e vardı