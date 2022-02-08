Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2022

08 Şubat 2022 18:39
Kılıçdaroğlu: Seçim zamanında olursa üçüncü kez Erdoğan aday olamaz, erken seçim olsun ve Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
Enerji Bakanı'ndan Isparta açıklaması: Bir hafta boyunca okuma işlemi yapılmayacak, faturaların tahsilatını da bir ay süreyle erteliyoruz
Erdoğan'dan gazeteci Sedef Kabaş'a 250 bin liralık tazminat davası
YÖK'ten üniversitelere sınavların 'yüz yüze' yapılması uyarısı
MHP sosyal medya teklifini TBMM'ye sundu: Sahte hesap açana ceza
TCMB yabancı para reeskont kredisi kullanacak firmalara döviz mevduatlarının yüzde 10'unu TL'ye çevirme zorunluluğu getirdi
İmamoğlu duyurdu: İBB, Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan İlim Yayma Cemiyeti'nin inşaatını mühürledi
Eski HDP milletvekili Tan: “Seni başkan yaptırmayacağız” lafına Öcalan şiddetli tepki gösterdi
Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı
Batı'nın yeni arabulucusu: Dün Moskova'da Putin'le görüşen Macron, Kiev'e vardı
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