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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2021

08 Şubat 2021 18:29

Erdoğan: Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar

Babacan ve Davutoğlu'ndan açıklama: Zihniyet ve sistem değişikliği gerekiyor, bu iktidar değişikliği ile mümkün

Boğaziçi'nde Gürkan Kumbaroğlu ve Mehmet Naci İnci, Melih Bulu'nun yardımcıları olarak atandı

Boğaziçi'nde öğretim üyelerinden iki yeni fakülteye tepki: Anti-demokratik bir karar

Galatasaray öğrenci ve mezunları 1968 imza ile Boğaziçi'ne desteğini açıkladı: Yanınızdayız

Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı: Cumhur İttifakı ile asla işimiz olmaz; muhalefeti bölme yok

Berberoğlu'nun vekilliğini yeniden kazanmasının yolu açıldı

İçişleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 39 kişi gözaltına alındı

TÜİK enflasyondan sonra işsizlik için de ekonomistlerden danışma kurulu oluşturdu

MEB’in araştırmasından: 1,1 milyon öğrencinin interneti ve 227 binin de televizyonu yok

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