Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2021

08 Şubat 2021 18:29
Erdoğan: Ha CHP ha HDP hiçbir farkları yok, terör örgütlerinin beslemesi bunlar
Babacan ve Davutoğlu'ndan açıklama: Zihniyet ve sistem değişikliği gerekiyor, bu iktidar değişikliği ile mümkün
Boğaziçi'nde Gürkan Kumbaroğlu ve Mehmet Naci İnci, Melih Bulu'nun yardımcıları olarak atandı
Boğaziçi'nde öğretim üyelerinden iki yeni fakülteye tepki: Anti-demokratik bir karar
Galatasaray öğrenci ve mezunları 1968 imza ile Boğaziçi'ne desteğini açıkladı: Yanınızdayız
Muharrem İnce CHP'den istifa ettiğini açıkladı: Cumhur İttifakı ile asla işimiz olmaz; muhalefeti bölme yok
Berberoğlu'nun vekilliğini yeniden kazanmasının yolu açıldı
İçişleri: Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 39 kişi gözaltına alındı
TÜİK enflasyondan sonra işsizlik için de ekonomistlerden danışma kurulu oluşturdu
MEB’in araştırmasından: 1,1 milyon öğrencinin interneti ve 227 binin de televizyonu yok
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