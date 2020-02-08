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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

08 Şubat 2020 19:14

-Suriye ordusu M5’in İdlib kısmını ele geçirdi

-MSB: Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi'nde 4 asker yaralandı, 1 asker şehit oldu

-İran: Suriye ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

-KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Güney ve Kuzey Kıbrıs federal bir çatıda birleşmezse KKTC Türkiye tarafından yutulur

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek

-Bakan Soylu: Deprem bölgesinde şu ana kadar nakit olarak dağıtılan toplam para 82 milyon lira

-İmamoğlu’ndan ulaşım zammı açıklaması: İnanın maliyetlerin çok çok altında

-Kendini yakarak intihar eden Adem Yarıcı'nın abisi: 2 ay önce de intihar girişiminde bulundu; ‘işe alacağız’ dediler, almadılar

-Pistten çıkan uçak için ABD'den gelen heyet pistten çıkan uçağı inceledi; uçağın enkazı kaldırılıyor

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