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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Nisan 2022

08 Nisan 2022 18:43

Et ve Süt Kurumu'na alınmayan Kılıçdaroğlu: Beşli çeteye verilen dolarların binde birini ülkenin yoksul ailelerine harcasalar hiçbir çocuk yatağa aç girmez

Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Randevu talebine perşembe günü geri dönüş yapılmıştır

Erdoğan: İnsanların kıyafetlerine, ibadetlerine takılıp kalanlar milletimizin bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştü

Ukrayna: Sivillerin tahliye edildiği tren istasyonuna roket atıldı; 30'dan fazla ölü var

Enerji Bakan Dönmez: Sadece Karadeniz’de değil, önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz’de de doğal gazla ilgili önemli gelişmeler olacak

AYM 6 gazetecinin Libya şehidi haberlerine ilişkin başvurularını reddetti

Yargıtay, Soma davasının kararını oy çokluğuyla onadı: Patron Can Gürkan'a hapis yolu göründü

Şehirlerarası otobüs biletlerine zam

İyi Partili Ergun, yeni Tarım Bakanı Yardımcısı Gizligider'in Gülen’le fotoğrafını paylaştı: "Hiç de gizli gitmemiş, oldukça aleni gitmiş"

Doktor Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde, uzman çavuş tarafından öldürüldü

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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