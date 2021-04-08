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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Nisan 2021

08 Nisan 2021 18:31

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamlığı görevinden istifa etti

10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatıldı

Bugün yapılması bekleniyordu; Bilim Kurulu toplantısı pazartesiye alındı

Çavuşoğlu'ndan AB liderlerinin Ankara ziyaretine ilişkin açıklama: Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor

Kılıçdaroğlu: Geciken her günün maliyeti vatandaş için çok ağır olacak; bir an önce seçimin olması lazım

Soylu: CHP, darbe iklimini küçümseyerek meşrulaştırmaya çalışıyor; çünkü ‘arkası yarın’ı düşünüyor

Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne: Kimsenin içişlerin karışmak gibi bir niyetimiz yok; insan olmanın gereğini yerine getirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz

AYM medya kuruluşlarını kapatan KHK'yı iptal etti

Soylu'dan Cumhuriyet yazarı Pehlivan'ın yazısına yanıt: Bu habercilik hastalıklı, bu çocuklar hasta

Tanrıkulu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaretten" yargılandığı davada "durma" kararı

 

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