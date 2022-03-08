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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Mart 2022

08 Mart 2022 17:58

Erdoğan'dan ayçiçek yağı açıklaması: Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur

Bahçeli, yağ kuyruklarından CHP'yi sorumlu tuttu

Kılıçdaroğlu: Sözünü veriyorum mutlaka Türkiye helalleşecektir, İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir

Akaryakıt ürünlerine zam; motorinin ardından benzinin de litresi 20 lirayı aştı

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