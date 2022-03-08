Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Mart 2022

08 Mart 2022 17:58
Erdoğan'dan ayçiçek yağı açıklaması: Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur
Bahçeli, yağ kuyruklarından CHP'yi sorumlu tuttu
Kılıçdaroğlu: Sözünü veriyorum mutlaka Türkiye helalleşecektir, İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecektir
Akaryakıt ürünlerine zam; motorinin ardından benzinin de litresi 20 lirayı aştı
Ukrayna, Moskova'yı Mariupol'deki insani koridoru ihlal etmekle suçladı; Zelenski, Rusya’nın Kırım ve Donbas talebinin “tartışılabileceğini” söyledi
Rus Dışişleri: Türkiye'de Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, asıl soru onların hazır olup olmadığı
Bakan Nebati'den 8 Mart Mesajı: Kadına ağır iş yakışmıyor
Dolar, 14,50 lirayı aştı
TTB’den Erdoğan’a: 2023'te onlar gidecek, biz kalacağız
Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi; 13 isim sezonun geri kalanında görev alamayacak!
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