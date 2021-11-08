Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Kasım 2021

İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta getirildi

Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil, bizi sahadan çekmek istiyorlar

Erdoğan: "Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı" tartışması artık sona ermeli; eğitim kesinlikle devam edecek

Bakan Gül'den Soylu'ya gönderme: Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti

Peker: 'Silahlanın' çağrıma takipsizlik veren savcı, 29 Aralık'ta yargılanacağım davanın iddianamesini hazırladı; ben aynı adamım, neden şimdi böyle oldu?

Bahçeli’nin danışmanı Cem Yılmaz’ı hedef aldı: Bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak

Yavaş'tan 'yolsuzluk' iddialarına yanıt: Şerefli insanlar savcılığa gider; iddiası varsa oradan buradan dedikodu üretmez

Merkel: Kitap okuyup uyuyacağım

Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası

Gram altında yeni zirve: 571 TL