Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Kasım 2021

08 Kasım 2021 20:07
İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta getirildi
Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil, bizi sahadan çekmek istiyorlar
Erdoğan: "Okullar açık mı kalacak, kapanacak mı" tartışması artık sona ermeli; eğitim kesinlikle devam edecek
Bakan Gül'den Soylu'ya gönderme: Biz yapalım hukuk arkadan gelsin değil, hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım anlayışıdır hukuk devleti
Peker: 'Silahlanın' çağrıma takipsizlik veren savcı, 29 Aralık'ta yargılanacağım davanın iddianamesini hazırladı; ben aynı adamım, neden şimdi böyle oldu?
Bahçeli’nin danışmanı Cem Yılmaz’ı hedef aldı: Bu ihanete destek kampanyasındaki rolün asla unutulmayacak ve seni kurtaran olmayacak
Yavaş'tan 'yolsuzluk' iddialarına yanıt: Şerefli insanlar savcılığa gider; iddiası varsa oradan buradan dedikodu üretmez
Merkel: Kitap okuyup uyuyacağım
Eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya 23 yıl 4 ay hapis cezası
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