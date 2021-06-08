Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Haziran 2021

08 Haziran 2021 18:18
Kılıçdaroğlu: Gırtlağına kadar lağım kuyusuna batmış kişi memleketi mi kurtaracak?
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı
Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan '57 kat büyüdü' iddiasına açıklama: Acentemiz iftiralara karşı yasal haklarını kullanacaktır
AİHM, Ali Bulaç davasında Türkiye'yi tazminata mahkûm etti
Bakan Kurum: 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz
Peker'in işaret ettiği Paramount Otel'in ilk sahibinin kızı: Cihan Ekşioğlu, babamın öldüğü gün otelimize devletin tankıyla girdi
Buldan'dan Bahçeli'ye: Kimsenin gücü Ahmet Şık'ın vekilliğini kaldırmaya yetmeyecek
Gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Amazon, Reddit, Bloomberg gibi çok sayıda internet sitesinde erişim problemi yaşandı
Truva Kalkanı: Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
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