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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Haziran 2021

08 Haziran 2021 18:18

Kılıçdaroğlu: Gırtlağına kadar lağım kuyusuna batmış kişi memleketi mi kurtaracak?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Soylu'nun kurucusu olduğu Engin Sigorta'dan '57 kat büyüdü' iddiasına açıklama: Acentemiz iftiralara karşı yasal haklarını kullanacaktır

AİHM, Ali Bulaç davasında Türkiye'yi tazminata mahkûm etti

Bakan Kurum: 2021 yılı sonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını 'Koruma Alanı' ilan edeceğiz

Peker'in işaret ettiği Paramount Otel'in ilk sahibinin kızı: Cihan Ekşioğlu, babamın öldüğü gün otelimize devletin tankıyla girdi

Buldan'dan Bahçeli'ye: Kimsenin gücü Ahmet Şık'ın vekilliğini kaldırmaya yetmeyecek

Gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Amazon, Reddit, Bloomberg gibi çok sayıda internet sitesinde erişim problemi yaşandı

Truva Kalkanı: Organize suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı

 

 

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