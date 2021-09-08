Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Eylül 2021

Dışişleri Bakanlığı: Mısır ile istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Muharrem İnce hakkında 5 ay hapis cezası

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu çekirdek enflasyona vurgu yaptı; dolar 8.48 TL’ye çıktı

Kılıçdaroğlu: Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var!

Paşinyan: Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi, kara ve demiryolu ulaşımının yeniden başlatılması için istişareye hazırız

Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afgan halkından özür diledi

Taliban: Kadınların kriket ve benzeri sporlar yapması İslam'a uygun değil; yasak olacak

Mithat Sancar: HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır

Tekirdağ'daki tren kazasında servis şoförünün tehlikeli araç kullandığı daha önce fabrikaya bildirilmiş

Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti