Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Eylül 2021

08 Eylül 2021 18:31
Dışişleri Bakanlığı: Mısır ile istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalındı
Muharrem İnce hakkında 5 ay hapis cezası
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu çekirdek enflasyona vurgu yaptı; dolar 8.48 TL’ye çıktı
Kılıçdaroğlu: Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var!
Paşinyan: Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi, kara ve demiryolu ulaşımının yeniden başlatılması için istişareye hazırız
Ülkesini terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afgan halkından özür diledi
Taliban: Kadınların kriket ve benzeri sporlar yapması İslam'a uygun değil; yasak olacak
Mithat Sancar: HDP ortak aday çıkarılması fikrine açıktır
Tekirdağ'daki tren kazasında servis şoförünün tehlikeli araç kullandığı daha önce fabrikaya bildirilmiş
Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti
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