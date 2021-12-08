Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Aralık 2021

08 Aralık 2021 18:16
Erdoğan: Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı Soylu, "Hesabını vereceksiniz" dedi
Akaryakıt fiyatlarına zam; motorinden sonra benzinin de litre fiyatı çift hanelerde
Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde un ve şeker satışına 1 adet sınırlandırması
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Bu bir dezenformasyonun parçası
İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemde değil, odağım yalnızca belediye başkanlığı görevinde
Akşener: En kritik kurumlar 500 milyon dolarlık uçak için peşkeş çekilemez
Sosyal Demokrat Olaf Scholz, resmen Almanya'nın yeni Başbakanı oldu
Tarikat yurdunda satırla üniversite öğrencisini öldüren İhsan Güney tutuklandı
HDP’li Beştaş: Bakan Soylu beni açıkça tehdit etti
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