Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Aralık 2021

Erdoğan: Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı Soylu, "Hesabını vereceksiniz" dedi

Akaryakıt fiyatlarına zam; motorinden sonra benzinin de litre fiyatı çift hanelerde

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde un ve şeker satışına 1 adet sınırlandırması

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Bu bir dezenformasyonun parçası

İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemde değil, odağım yalnızca belediye başkanlığı görevinde

Akşener: En kritik kurumlar 500 milyon dolarlık uçak için peşkeş çekilemez

Sosyal Demokrat Olaf Scholz, resmen Almanya'nın yeni Başbakanı oldu

Tarikat yurdunda satırla üniversite öğrencisini öldüren İhsan Güney tutuklandı

HDP’li Beştaş: Bakan Soylu beni açıkça tehdit etti