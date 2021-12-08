T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Aralık 2021

08 Aralık 2021 18:16

Erdoğan: Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yumruklu kavga çıktı Soylu, "Hesabını vereceksiniz" dedi

Akaryakıt fiyatlarına zam; motorinden sonra benzinin de litre fiyatı çift hanelerde

Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde un ve şeker satışına 1 adet sınırlandırması

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Bu bir dezenformasyonun parçası

İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemde değil, odağım yalnızca belediye başkanlığı görevinde

Akşener: En kritik kurumlar 500 milyon dolarlık uçak için peşkeş çekilemez

Sosyal Demokrat Olaf Scholz, resmen Almanya'nın yeni Başbakanı oldu

Tarikat yurdunda satırla üniversite öğrencisini öldüren İhsan Güney tutuklandı

HDP’li Beştaş: Bakan Soylu beni açıkça tehdit etti

gündemhaberler

Diğer Videolar

Sarıgül'ün, ilçe başkanına 'kızdığı' video sosyal medyanın gündeminde; "Koca Bodrum'da 170 üye mi olur?"

Tunceli'de çatıda biriken karlar çığ gibi düştü

Elektrik arıza ekibi, trafodaki patlamadan saniyelerle kurtuldu

Üzüm bağına düşen pelikan donmak üzereyken kurtarıldı

Yamaç paraşütüne misinanın dolandığı anlar kamerada

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 28 Ocak 2022

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24