Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Temmuz 2021

07 Temmuz 2021 17:47
Soylu'nun 'Peker'e koruma tartışmasında işaret ettiği Mustafa Çalışkan'a bağlı üç daire başkanına yurt dışı görevi
"Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi
HDP Grup Başkanvekili Beştaş: Gergerlioğlu’nun vekilliği derhal iade edilmeli
Babacan'dan "Avrupa’dan gelenler depolarını doldurup çıkıyor" diyen Erdoğan'a: Paramızın pul olduğunun itirafı
Akşener'den Erdoğan'a TEİAŞ çağrısı: Bu yanlıştan geç olmadan dön!
MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimi açıkladı
Evinde suikasta uğrayan Haiti Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!
Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımızın önünde, yüz binlere ulaşan işsizlere ait dilekçeler var
TGC Basın Özgürlüğü Ödülü T24 yazarı Tolga Şardan, Bülent Kılıç ve TTB'ye verildi
BirGün: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun doktora teziyle ilgili raportör görevlendirildi
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