Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Şubat 2022

TBMM Başkanı: Cumhurbaşkanı'nın 3.kez adaylıkla ilgili sorunu yok, bu konuda bir makale yayımlayacağım

Bahçeli: Bizim adayımız Sayın Erdoğan'dır; tekrar aday olamayacağı iddiasının hiçbir temeli yoktur

Erdoğan'ın rahatsızlığına yönelik paylaşımı sonrası eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı!

Isparta Valiliği'nde Covid değişimi: Eski Samsun Valisi Osman Kaymak ‘vali vekili' olarak görevlendirildi

BOTAŞ: Sanayi tesislerine uygulanan kısıntı yarın sonlandırılacak

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları adliyeye sevk edildi

Tansu Çiller: Şu anda parti kurmak gibi bir kararım yok

CHP'li Ağbaba: İBB'den 2 milyon 233 bin lira burs alan AKP'li Rabia İlhan, yurt dışında olduğu yılda nasıl işe başladı?

İletişim Başkanlığı'nda asansör kazası: 2 yaralı

Üsküdar'da 5 katlı binada patlama: 4 kişi yaralandı, 6 bina tahliye edildi