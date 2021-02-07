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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Şubat 2021

07 Şubat 2021 18:10

-İBB Başkanı İmamoğlu: 2021 yılında HIZRAY projesi yapılacak

-Erdoğan’ın hedef aldığı Prof. Dr. Ayşe Buğra: Bu olacak şey değil, çok sarsıldım

-Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi davasında karar: 19 sanık için verilen hapis cezası onandı

-Doç. Dr. Yerlikaya'dan çift maske tavsiyesi: Bariyer ne kadar fazla olursa, virüs o kadar bloke olur

-Mamak Belediyesi’ndeki ‘taciz’ tartışılmak istendi; belediye başkanı toplantıyı terk etti

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